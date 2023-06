Memorial Vale terá programação especial no mês do Orgulho: confira

O Orgulho LGBTQIAP+ é celebrado durante todo o mês junho (foto: Erika Fonseca/Divulgação) Para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIAP+, o Memorial Vale, localizado na região da Savassi, em Belo Horizonte, terá uma programação especial, que envolverá shows, exposições, oficinas e até mesmo um campeonato de queimada. Eventos acontecerão no decorrer do mês, começando no dia 8 e terminando no dia 30.





Confira abaixo a programação completa:





Show Laços de Amizades — dia 8, quinta, às 19h30





O show Laços de Amizades é um espetáculo de drag que celebra as amizades, os amigos e os familiares das pessoas LGBTQIAP+. A apresentação contará com a presença de Tara Wells, Sandra Lee, Coquita Para Raio, Wandera Jones, Nayla Brizard e Angel Sun. O show é gratuito e é preciso retirar no máximo um par de ingressos uma hora antes do evento.





Rotorquestra de Liquidificafu: Pato Fu e Orquestra Ouro Preto, na Praça da Liberdade — dia 11, domingo, às 18h

O concerto terá um repertório que vagará entre as canções mais conhecidas do grande público e outras que marcaram os 30 anos de trajetória do Pato Fu. Show gratuito, não há a necessidade de retirar ingressos.





Abertura da exposição “Corpos Sem Filtro: narrativas visuais de mulheres com deficiência”, de Fatine Oliveira — dia 17, sábado, às 11h





A exposição foi construída com base na pesquisa de mestrado desenvolvida e defendida por Fatine Oliveira na UFMG em julho de 2021. O trabalho da pesquisadora foi estimulado pela invisibilidade experimentada por mulheres com deficiências físicas e/ou raras que usam a plataforma Instagram para abordar o cotidiano que as envolve por meio de registros fotográficos dos corpos. A entrada é gratuita.

Oficina de Montação Drag, com Bella la Pierre e Eli Libertas — dia 17, sábado, às 12h





A Oficina de Montação é uma experiência de "Montação Drag" para todos os corpos, um convite ao autoconhecimento através da maquiagem, perucaria, indumentária e performatividade Drag. Apesar de ser gratuito, é necessário fazer uma inscrição prévia pelo telefone (31) 3343-7317. As vagas são limitadas.





Campeonato Interdrag de Gaymada, da Companhia Toda Deseo — dia 17, sábado, às 15h









Sons da Alma, com Raissa Anastasia e Carlos D'Elia — dia 24, sábado, às 10h30





O show promete levar os ouvintes a uma viagem sonora e visual, percorrendo o Memorial Vale com elementos que estimulam os sentidos, como luzes, cores e imagens. A apresentação é gratuita, entretanto, é preciso retirar no máximo um par de ingressos uma hora antes do evento.

Show Cássia, Te Amo - com Marcelo Veronez — Dia 29, quinta-feira, às 19h30





Marcelo Veronez trará ao Memorial um show com as canções mais conhecidas de Cássia Eller, que sempre foi sua grande referência. É preciso retirar no máximo um par de ingressos uma hora antes do evento.





Show Bestiário, com Lafetah — Dia 30, sexta-feira, às 17h





Lafetah apresentará seu show autoral com as músicas de seu primeiro álbum, “O Bestiário”, além de novas composições. A apresentação será na área externa do museu e será gratuita. É preciso retirar no máximo um par de ingressos uma hora antes do evento.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.