25ª Parada LGBT de BH terá um palco 360° com transmissão em telões para todas as vias

A 25ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Belo Horizonte, que acontecerá no dia 21 de julho, já tem 45 atrações confirmadas. As apresentações acontecerão em um palco 360° e seis trios elétricos para acompanhar a caminhada pela Afonso Pena – novo trajeto devido às obras na Praça da Estação. Também haverá áreas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida.





Todas as apresentações serão exibidas em telões para que o público possa acompanhar as performances de qualquer uma das vias.

Confira a lista das atrações confirmadas:

Aquarela

Alicia Belatriz

Aysla Pirv

Big Loira

Calazans

Brunna Cortez

Cristal Lopes

Deuses & Monstros

Angel Sun

Festa Eleganza

DJ Eloá Procópio

Evellyn Loren

Gabe

Gabriel Fernandez

Jessica Telles

Jimmy Andrade

Júllio San

Justiny Chosen

Kayeye Fernandes

Luciana Vasconcellos

Lucas Sidrach

DJ Luiz Marks

Mães Pela Liberdade

DJ Marcello Loop

Mary Me

Nayla Brizard

Nickary Aycker

Olívia Oli

Paola Venturyni

Penélope Fontana

Cia Power Dance

Rafa Mártir

Rafa Ventura

Rafaella Torres

DJ Raul Monteiro

DJ Renan Assis

DJ Ronaldo Guedess

DJ Stella Campy

Thawanny Spancer

The Family RBD Cover

Veronyka Daymond Brasil Dellatorre

DJ Washington Luiz

Wandera Jones

Well Esteves

Yáskara Dellatorre



Neste ano, a Parada será transmitida ao vivo pela internet. As apresentações dos artistas serão das 12h às 17h e o cortejo pela Afonso Pena se inicia logo em seguida, com dispersão às 22h na Praça Sete.





A 25ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de BH será realizada pelo Cellos-MG e co-organizada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), com patrocínio do Sindicato dos Bancários de BH e região, AccorHotels e Conselho Regional de Psicologia. A manifestação também terá o apoio das deputadas estaduais Beatriz Cerqueira (PT), Bella Gonçalves (PSOL) e Lohanna França (PV).





Serviço

25ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Belo Horizonte

Data: 21 de julho (domingo)

Horário: 12h às 17h (Apresentações) / 17h (Cortejo)

Local: Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Brasil, Centro, Belo Horizonte