Belo Horizonte recebe a 2ª Semana de Direitos NB (Não-Bináries) de Minas Gerais entre os dias 9 e 14 de julho. Com uma agenda com atividades culturais e políticas de ações pela causa LGBTQIAPN+ no estado, o evento busca marcar o Dia do Orgulho Não-Binário, comemorado internacionalmente em 14 de julho, e chamar a atenção para a comunidade.





O evento, cujo tema é “Não-Bináries existem e resistem”, é organizado pelo Coletivo Não-Bináries de Minas Gerais (NBMG) e se encerra no domingo com a 1ª Caminhada da Visibilidade Não-Binária da Grande BH. Ao todo, são seis dias de atividades de promoção de visibilidade e direitos para as pessoas não-binárias do estado.

De acordo com o coletivo, a Semana é uma ação de incidência política que visa levar visibilidade às necessidades específicas das pessoas trans não-binárias. “Pessoas dissidentes de gênero que não se reconhecem nas identidades ‘homem’ e ‘mulher’ existem desde os primórdios, mesmo que com outros nomes. Apesar dessa existência e resistência constantes, somo uma das identidades mais invisíveis e odiadas da sigla LGBTQIAPN+ e um dos principais alvos de desinformação”, afirmam.





O grupo ainda ressalta que o evento visa conscientizar a população LGBTQIAPN+ em geral a respeito da importância de se escolher com critério em quem votar no pleito que acontece em outubro. “Em ano de eleição, é ainda mais urgente que não deixemos de falar sobre nossas existências e gritar pelos nossos direitos. É preciso que as candidaturas apoiadas por nós estejam comprometidas com a vida das pessoas trans”, explica.





Todas as atividades da Semana NB 2024 são gratuitas e abertas ao público. Pessoas aliadas são bem-vindas.





Reivindicações

Uma das demandas apresentadas pelo coletivo para promover a cidadania de pessoas não-binárias em Minas é o acesso à retificação de pronome e gênero nos documentos via cartório e sem custo.





Atualmente, pessoas trans binárias têm acesso a este direito de forma mais facilitada, mas há entraves para as não-binárias, já que os campos preveem o uso dos termos “masculino” e “feminino”.





“Neste momento, nossa principal luta é para que o termo ‘não-binário’ seja incluído como uma terceira menção ao sexo-gênero no sistema de registro civil de Minas Gerais, de forma a garantir a retificação de gênero às pessoas não-binárias de acordo com a sua autopercepção”, informam.





Outra reivindicação é a visibilidade. De acordo com o Coletivo NBMG, existem avanços lentos em relação aos direitos das pessoas trans em geral, mas para não-bináries a caminhada é ainda maior.





“Ainda é preciso conscientizar a sociedade sobre a nossa realidade e pressionar o poder público pela criação de políticas específicas que nos garantam direitos e cidadania”, declaram.





“Muito se fala sobre linguagem neutra e ideologia de gênero, mas a verdade é que a maioria da população não sabe da nossa existência e não consegue ter dimensão das nossas reais vivências. Considerando a propaganda aversiva e a distorção que é feita das violências que sofremos, decidimos criar uma série de eventos para nos fortalecer internamente e, ao mesmo tempo, combater a ignorância com informação”, complementam.





Programação

Oficina Dobrando Desejos + roda de conversa

Quando: Quarta-feira (10/7), às 15h30, na aKasulo - Centro de Convivência LGBTQIA+ (Rua Agnelo Macedo, 234 - Barreiro/BH)

O que é: Oficina de origami/tsurus oferecida por Yaya Demétrio, juntamente com bate papo e contextualização didática e histórica sobre não-binaridade





Cuir ocupa calle: lamber a rua, tragar a cidade

Quando: Quinta-feira (11/7), às 17h, no Centro de Referência das Juventudes (Rua Guaicurus, 50 - Centro/BH)

O que é: Oficina de lambe-lambe e deriva pela cidade





Sarau Experimental + Piquenique com as Mães

Quando: Sexta-feira (12/7), às 16h20, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1377 - Centro/BH)

O que é: Sarau de poesias organizado pela Transmutar-se Coletiva juntamente com um piquenique oferecido pelas Mães pela Liberdade





Cai y Pira: Julina Fashion Caos

Quando: Sábado (13/7), às 14h, na aKasulo - Centro de Convivência LGBTQIA+ (Rua Agnelo Macedo, 234 - Barreiro/BH)

O que é: Festa julina realizada em parceria com a Transmutar-se Coletiva





Feirinha NB + NBaile

Quando: Sábado (13/7), às 18h, no Espaço Yanã (Rua Francisco Sales, 127 - Floresta/BH)

O que é: Feira de arte e artesanato juntamente com festa. Apresentação de DJs da cena NB de BH: Djahi, Gana, Princesinha da Paz e Pelas.





1ª Caminhada da Visibilidade Não-Binária da Grande BH

Quando: Domingo (14/7), concentração às 14h na Praça Sete (ao lado do Cine Teatro Brasil Vallourec) e saída às 15h em direção à Rua Aarão Reis

O que é: Ato político