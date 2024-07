crédito: Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Ribeirão das Neves/Divulgação

Ribeirão das Neves, na Grande BH, anunciou a data da segunda edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ da cidade: 18 de agosto, um domingo. A concentração está marcada para o pátio da prefeitura, a partir das 10h, e a programação está repleta de performances, shows, discursos e atividades.

Com o tema “Amamos Todas as Cores”, a parada contará com dois trios elétricos – um da CUT e um da Apple Party – e um palco. A expectativa dos organizadores é de que, neste ano, a manifestação supere a edição anterior tanto em termos de participação quanto de impacto.

“A Parada está crescendo e não podemos parar. Várias cidades estão criando coragem para se movimentarem também, como Santa Luzia e Esmeraldas, e estamos muito felizes em fazer parte disso tudo”, afirma Estefane Souza, uma das organizadoras da Parada LGBTQIA+ de Ribeirão das Neves.

“Com o tema deste ano, a gente fala que amamos todas as cores, toda a população e todo ser humano e queremos nossos direitos. Nem um direito a menos. Não podemos esquecer que a Parada do Orgulho LGBTQIA+ é um ato político. Muitas pessoas colocam como um evento, mas não se trata disso. É um ato político em que nossos corpos vão para as ruas para lutar pela nossa bandeira e pelos nossos direitos”, acrescenta ela.

A Parada do Orgulho LGBTQIA+ conta com o apoio da prefeitura municipal de Ribeirão das Neves; Evellyn Loren, presidenta do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual (CELLOS) de Contagem; W Louis DJ; e Apple Party.

Além da apresentação de artistas voluntários, haverá a presença da comunidade quilombola do município. “Eles se apresentam no centro da cidade, mostrando que também precisam ser reconhecidos, que precisam de direitos”, diz Estefane.

Primeira edição

Estefane conta que, em sua primeira edição, a parada reuniu cerca de 2 mil pessoas, e, apesar de a cidade ser considerada conservadora, não houve intercorrências. “Da mesma maneira que queremos respeito, também queremos dar respeito. Então, quando passamos por igrejas ao longo do trajeto com o trio elétrico, diminuímos o volume”, explica.

“Ainda assim a para aconteceu com muita dificuldade, porque ainda falta muito apoio. Fomos apadrinhados pelo vereador Messias Veríssimo (PT) e pela advogada Eliane Santiago, que nos ajudaram muito ao longo do processo. Para este ano, contamos com duas emendas parlamentares para a realização: uma do vereador Messias e outra da deputada estadual Andréia de Jesus (PT), o que vai ser essencial para a construção da estrutura desse ano”, complementa.

Estefane se orgulha da primeira edição e faz questão de ressaltar que a segunda será ainda melhor e maior. “Sou muito vergonhosa, e mesmo assim me tornei uma apresentadora naquele dia, foi emocionante. Agora, teremos ainda mais surpresas”, revela.

Serviço

Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Ribeirão das Neves

Concentração: Pátio da Prefeitura (Avenida, R. Ari Teixeira da Costa, 1100, Savassi - Ribeirão das Neves)

Data: 18 de Agosto

Horário da concentração: 10h