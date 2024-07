A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) elegeu sua nova Direção Executiva em uma Assembleia Geral realizada na terça-feira (9/7) durante o Seminário Nacional de Defensores dos Direitos Humanos LGBTQIA+. O presidente do Cellos-MG (Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais), Maicon Chaves, entrou como secretário de Relações Internacionais e permanecerá no cargo pelos próximos três anos.





“A gente quer é buscar meios de potencializar nossa luta; meios de articulação política; conversar com mecanismos internacionais de direitos humanos e cidadania LGBT. É uma secretaria estratégica que dialoga com as metas e objetivos que temos de médio e longo prazo”, explica Maicon.

Com a presença de 50 instituições afiliadas das cincos regiões do Brasil, a assembleia elegeu Victor De Wolf, do Grupo Diversidade Niterói (GDN), como o novo presidente da ABGLT, considerada a maior instituição LGBTQIA+ da América Latina. Ele afirma que, durante a sua gestão, pretende realizar o fortalecimento e a formação das instituições de base que são filiadas à associação, além de reforçar que a ABGLT precisa ter um lado ao fazer a luta pelas políticas para a população LGBTQIA+.





“Estou muito honrado de assumir a presidência da ABGLT, é um orgulho ter sido eleito por unanimidade pelas nossas afiliadas e estou animado para construirmos juntos um caminho para a comunidade. O movimento LGBT tem um papel muito importante na democracia e vamos continuar assim, porque o conservadorismo e o fascismo no país não está vencido, precisamos continuar lutando”, afirma o novo presidente ao Estado de Minas.





“Agora, vamos construir políticas de cidadania para a comunidade LGBT. A gente quer mais avanços, mais direitos. Essa é a nossa busca, e para isso precisamos trabalhar com o fortalecimento das entidades de base, porque não adianta construirmos uma política nacional se na localidade temos mais problemas. Estamos num momento de eleição e é importante que essas entidades locais estejam fortalecidas para atender às demandas da população”, finaliza.





Victor é formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), representante do Brasil na ILGALAC e atual diretor do MAC Niterói. Ele foi responsável pela criação do Primeiro Ponto de Cultura LGBT do país, além de ter ajudado a organizar o Primeiro Encontro Nacional de Arte e Cultura LGBT e a Primeira Conferência de Cultura LGBT do Brasil.

Além de sua forte atuação na cultura, De Wolf faz parte do Grupo Diversidade Niterói, instituição que ajudou a fundar há 20 anos, atuando na luta pelos direitos e cidadania LGBTQIA+ do município.





Eleitos

Os eleitos na Assembleia Geral da ABGLT estarão à frente da instituição pelos próximos três anos. Confira a lista da nova Direção Executiva da associação:





Presidência: Victor De Wolf

1ª Suplente: Leonora Bittencourt

2ª Suplente: Dediane Souza

1ª Vice-Presidência: Keila Simpson

2ª Vice-Presidência: Heliana Hemeterio

Secretaria Geral: Cléber Ferreira

Secretaria de Direitos Humanos: Eduardo Guimarães

Secretaria de Relações com os Movimentos Populares e Formação Política: Gleyson Oliveira

Secretaria de Relações Internacionais: Maicon Chaves

Secretaria de Comunicação: Carlos Magno

Secretaria de Finanças: Déborah Sabará







A Assembleia também contou com a presença de Symmy Larrat, Secretária Nacional LGBTQIA+ do Ministério dos Direitos Humanos, e da Deputada Federal Carla Ayres, do Partido dos Trabalhadores (PT). Elas abriram o evento com uma análise do cenário político para as pessoas LGBTQIA+.

Nesta quarta-feira (10), a nova diretoria irá definir as novas diretrizes da instituição, encerrando o seminário.