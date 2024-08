Mulheres sentadas em acostamento de rodovia com 53 kg de maconha são presas

Duas mulheres, de 23 e 33 anos, foram presas em flagrante, na manhã deste domingo (11/8), em um acostamento da BR-364, nas proximidades de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, sob suspeita de tráfico de drogas.





Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), elas foram abordadas sentadas ao lado de algumas malas. Dentro, foram localizados 89 tabletes de maconha, totalizando 53 kg da droga. Com a mulher de 33 anos foram encontrados também seis pinos de cocaína.





As prisões aconteceram no momento que os policiais realizavam uma operação na rodovia quando, por volta das 9h, passaram ao lado das mulheres e suspeitaram da atitude delas. Ainda conforme a PMRv, as suspeitas foram detidas instantes depois que desembarcaram de um ônibus.





As suspeitas não deram detalhes sobre a origem e o destino das drogas. A dupla foi encaminhada, juntamente com a droga, para a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Rio Paranaíba.