Um homem, de 33 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (11/8), em Ipatinga, no Vale do Aço, depois de ele ter jogado seu carro, um Ônix vermelho, do alto do Monte da Resposta - frequentado por grupos de orações - em direção à BR-381. O carro ficou dependurado num barranco. Quando a PM chegou ao local, o homem tentou fugir, mas foi alcançado.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, uma testemunha contou que o homem estava agredindo a companheira, uma mulher de 25 anos, dentro do carro. Ela conseguiu sair do veículo. Nesse instante, ele acelerou o veículo em direção ao barranco, saindo da pista e ficando com o automóvel pendurado.





A mulher pediu ajuda num supermercado próximo. A vítima relatou que ela e seu namorado passaram a noite em uma festa consumindo bebida alcoólica e maconha.





Durante uma discussão no monte, o autor a agrediu e, após ela sair do carro, ele arrancou o veículo, perdeu o controle e caiu no barranco.





Depois de preso, o homem se recusou a fazer o teste do etilômetro e apresentava ferimentos no rosto, possivelmente devido ao incidente.





Os dois foram levados para a UPA de Ipatinga, onde foram atendidos e liberados. O homem confessou, na frente de uma testemunha, ter consumido duas garrafas de whisky e fumado maconha.





Os dois foram encaminhados, depois de liberados da UPA, para a Delegacia de Polícia. O veículo foi removido para o pátio da delegacia.



