A menina de 4 anos, Maria Vitória Fonseca Nunes, que ficou gravemente ferida com queimaduras causadas por um incêndio nesse domingo (11/8), em Montes Claros, norte do estado, morreu na madrugada desta segunda-feira.

O irmão dela, de 10 anos, também sofreu queimaduras de terceiro grau. Ele continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Montes Claros, em estado grave. O menino teve 99% do corpo queimado, segundo o Corpo de Bombeiros.



O incêndio ocorreu na casa onde ambos viviam com os pais, no Bairro Monte Sião. Outro irmão, de 12 anos, e uma tia, de 27 anos, não ficaram feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas crianças dormiam no momento em que aconteceu o incêndio.





Os dois irmãos, Maria Vitória e o menino de 10 anos, foram resgatados pelos vizinhos que quebraram a janela do quarto das crianças. Os dois ficaram presos no quarto, uma vez que o fogo se alastrou do centro da casa para os cômodos.





Depois de resgatados, os irmãos foram levados para a Santa Casa de Montes Claros, ambos em estado grave.





Os bombeiros informaram, ainda, que o fogo consumiu todos os cômodos da residência. Os pais das crianças não estavam em casa, tinham ido a uma festa. Eles chegaram a casa durante o combate ao incêndio.





O corpo de Maria Vitória está sendo velado nesta manhã de segunda-feira. A escola onde ela estudava, o Cemei Rosita Aquino, decretou luto oficial e suspendeu todas as aulas.