Mobilidade elétrica abre caminho para empresas de carregamento e infraestrutura

Em meio ao movimento do mercado de mobilidade elétrica no Brasil, impulsionado por uma crescente demanda por soluções sustentáveis e pela transição para fontes de energia renováveis, empresas que atuam na área de carregadores de veículos elétricos investem em novas tecnologias e várias frentes rumo à abrangência maior de atendimento às demandas e expansão dos negócios. Os aportes são motivados por dados de mercado: até o ano de 2040, a frota elétrica vai superar a casa dos 35 milhões de veículos, de acordo com estudo sobre Eletrificação Veicular realizado pela Strategy&, consultoria estratégica da PwC Brasil.

Nesse cenário, a Nansen está desenvolvendo infraestrutura de recarga para ônibus elétricos, que despontam como uma solução sustentável, mundialmente, para o transporte público. Com foco crescente na redução de emissões de gases de efeito estufa e na melhoria da qualidade do ar urbano, muitas cidades e países estão investindo em frotas de ônibus elétricos (movidos a bateria).

A empresa, que tem 94 anos de trajetória, está ampliando a atuação no Brasil. Na capital paulista, a Nanse atende oito operações da área de transporte, e a primeira entrega de infraestrutura para recarga foi feita no dia 18 de julho, acompanhada pela SPTrans (São Paulo Transporte). O processo de eletrificação da frota teve início em 2019 e hoje são 318 veículos elétricos na cidade, sendo 117 movidos a bateria, além de 201 trólebus, segundo SPTrans.

Em São José dos Campos (SP), a Nansen presta atendimento de recarga para veículos elétricos leves sobre pneus (VLPs) desde 2021. A expectativa é de que a cidade adote 100% da frota elétrica. Já em Hortolândia (SP), a empresa, vencedora do Pregão Eletrônico do programa de eletromobilidade, se prepara para fornecer até 50 carregadores DC, que serão distribuídos em eletropontos pela cidade.

Outro exemplo é Cascavel (PR), que conta com infraestrutura do primeiro eletroterminal do estado, inaugurado no dia 5 de agosto. A empresa também construiu mais dois pontos de carregamento de oportunidade. O projeto utiliza carregadores de 180 kW, 240 kW e 360 kW, além do software de gestão de recargas desenvolvido com foco em frotas de alta demanda .

Em Curitiba (PR), berço do BRT e destaque em transporte público no Brasil, a Nansen forneceu infraestrutura para quatro garagens que adotaram os primeiros ônibus elétricos da cidade e cujas operações tiveram início em julho deste ano. Além disso, a empresa fornece infraestrutura completa e carregadores elétricos para dois terminais do sistema metropolitano nas cidades de Serra e Cariacica, no Espírito Santo.

"Até agora, construímos grandes eletroterminais públicos de recarga do Brasil. Temos apoiado diversas cidades e operadores do transporte na concepção, dimensionamento e construção de projetos de mobilidade elétrica", afirma Flávio Pimenta, gerente de Mobilidade Elétrica da Nansen.

