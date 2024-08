Uma colisão entre um ônibus municipal e um caminhão na BR-116, no Vale do Mucuri, Minas Gerais, matou os motoristas dos dois veículos. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (12/8) em Mucuri, distrito de Teófilo Otoni.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando os veículos se chocaram enquanto seguiam em direções opostas. Com o impacto, o motorista do caminhão foi ejetado da cabine e morreu no local.

O motorista do ônibus, que também morreu no local, ficou preso às ferragens. Após a realização dos procedimentos necessários para a retirada do corpo, a perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) autorizou a remoção do veículo.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Não há informações sobre a existência de feridos no ônibus.