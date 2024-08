A semana começou gelada em Belo Horizonte e em grande parte do estado. No domingo (11/8), a capital mineira registrou o dia mais frio do ano, com a temperatura caindo para 9,5°C. Nesta segunda-feira (12/8), Monte Verde, no Sul de Minas Gerais, atingiu -1,4°C, a menor do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar frio e seco deve persistir até quarta-feira (14/8), quando começará a perder intensidade.

Segundo a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, na terça-feira (13/8), "há formação de geada no Sul, Oeste e partes do Alto Paranaíba em Minas, e possibilidade no Triângulo Mineiro e no Campo das Vertentes. Existe uma perspectiva de chuvisco apenas para o Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce", afirma.

Os baixos índices de umidade prevalecem em todo o estado. Ainda na terça, os termômetros podem registrar -4ºC no Sul e máxima de 35ºC na Região Norte e Jequitinhonha.

Já na quarta-feira (14/8), a formação de geada se restringe à área serrana do Sul de Minas, com mínima prevista de -1°C. Os termômetros podem chegar aos 34°C no Noroeste.

"A partir de quinta-feira (15/8), as temperaturas voltam a subir em todo o território mineiro. A massa de ar frio e seco começa a enfraquecer, mas ainda mantém o clima ameno", explica a meteorologista. Os termômetros devem variar entre 4°C e 35°C nos municípios do Triângulo Mineiro.

Na sexta (16), a mínima será de 6ºC no Sul e a máxima deve persistir nos 35ºC em outras áreas do estado.

Tempo em BH

Na capital mineira, a terça-feira (13/8) será de céu claro a parcialmente nublado, com frio e tempo seco durante a tarde. A temperatura mínima prevista para Belo Horizonte é de 10°C, enquanto a máxima deve chegar a 28°C. A umidade relativa do ar mínima ficará em torno de 20% à tarde.

Na quarta-feira (14/8), há possibilidade de novo recorde de frio em Belo Horizonte, com previsão de mínima de 9°C. O dia dos pais (11/8) registrou o frio mais intenso de 2024 na capital mineira, com a temperatura caindo a 9,5°C, 0,5°C abaixo do recorde anterior. A sensação térmica foi inferior a 0°C.

Na quinta-feira (15/8), a temperatura mínima prevista é de 12°C e a máxima de 28°C. Na sexta-feira (16/8), os termômetros devem variar entre 12°C e 29°C. "Esse friozinho pela manhã vai diminuindo, mas ainda persiste, pois é uma característica do nosso inverno, independentemente da atuação da massa de ar frio", reitera a meteorologista.

Registros mais frios de BH em 2024

1º - 9,5 ºC (11/8)

2º - 10,0 ºC (22/7 e 26/7)

3° - 10,4 °C (01/6)

4º - 11,0 °C (05/7, 15/7, 19/7, 20/7 e 21/7) 5° - 11,4 °C (31/5)

6° - 11,6 °C (16/7 e 17/7)

7º - 12,0ºC (18/7, 23/7, 25/7, 27/4 e 7/8)

8º - 12,1 ºC (24/7)

9º - 12,6 °C (14/7)

10° - 12,7 °C (1/8)