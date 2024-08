Um romeiro de 64 anos morreu atropelado na rodovia BR-365 nesse fim de semana, sem receber socorro do motorista responsável pelo acidente. O homem participava da peregrinação para a cidade de Romaria, no Sudeste de Minas Gerais, em preparação para as celebrações do dia de Nossa Senhora da Abadia, que ocorrerão na próxima quinta-feira (15/8).

A vítima, moradora do distrito de São João da Serra Negra, em Patrocínio, no Sudoeste do estado, estava atravessando a rodovia para alcançar uma barraca de assistência a romeiros na altura do km 530 da BR-365, já no município de Romaria, quando foi atingida por um veículo. De acordo com testemunhas, o motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local.

A equipe de resgate da concessionária responsável pelo trecho foi a primeira a chegar e constatou o óbito. A Polícia Civil foi acionada, realizou a perícia e liberou o corpo para a funerária.

Até o momento, nem o condutor nem o veículo foram identificados. O caso está sendo investigado.

Peregrinação

Nesta época do ano, é comum que fiéis católicos realizem caminhadas até a cidade de Romaria como forma de cumprir promessas feitas à santa padroeira local. A cidade abriga o Santuário Basílica que guarda a imagem da protetora de Romaria.

