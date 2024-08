O Ministério Público de Minas Gerais divulgou o edital com as informações para o concurso neste sábado (10/8)

As inscrições para o 61° Concurso de Promotor de Justiça estão abertas a partir desta segunda-feira (12/8). Ao todo são 70 vagas disponíveis e de acordo com o edital divulgado no último sábado (10/8) pelo Ministério Público de Minas Gerais, o cargo terá remuneração inicial de R$ 34.052,95.





Para participar do concurso é necessário se inscrever até o dia 11 de setembro pelo portal da IBGP Concursos. As inscrições devem ser feitas até as 17h do último dia de inscrições. Além da inscrição, será necessário pagar o valor de R$ 340,00 até o dia 12 de setembro.

Os inscritos devem ter concluído bacharelado em direito e até o término do prazo para a inscrição definitiva, no mínimo, três anos de prática de atividade jurídica exercida após a conclusão do curso de bacharelado em Direito.

Das vagas disponíveis, sete serão destinadas para candidatos com deficiência e 14 para candidatos negros. O concurso será dividido em cinco etapas começando com uma prova preambular, depois uma prova especializada, também serão realizados um exame psicotécnico, provas orais e avaliação de títulos.





A primeira etapa está prevista para acontecer no dia 13 de outubro. O local onde a prova será realizada ainda não foi divulgado. As provas escritas serão entre os dias 14 e 15 de dezembro. Já as provas orais estão previstas para o ano de 2025.