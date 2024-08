Os locais de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão divulgados nesta quarta-feira (7/8). Ao todo, mais de dois milhões de concurseiros farão as avaliações, previstas para o dia 18 de agosto.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), as informações sobre os locais de provas constarão na "área do candidato", no site da banca. Acesse aqui. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

O CNU será aplicado em 228 cidades brasileiras. No dia da prova, apesar de não ser obrigatório, o MGI recomenda levar o cartão de confirmação. As provas do concurso, segundo o MGI, começaram a ser distribuídas no sábado (3/8). Essa logística de distribuição das provas continuará até 17 agosto.

Últimos dias!

A preparação para o Concurso Nacional Unificado está na reta final! Ao longo deste ano, os candidatos tiveram suas expectativas quebradas — com o adiamento das provas no dia 5 de maio por causa das enchentes no Rio Grande do Sul — e renovadas, com o anúncio da data do CNU para o 18 de agosto.

Até o dia da prova, professores e especialistas em concursos públicos recomendam revisar conteúdos já estudados, além de fazer apostilas e simulados. Esse não é o momento, ainda segundo especialistas consultados pelo Correio, de se aventurar em conteúdos novos, mas sim de garantia nos assuntos já estudados.