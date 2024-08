SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta-feira (2) o gerente comercial Walter Orthmann, que entrou para o Guinness Book, livro dos recordes, como pessoa que trabalha há mais tempo em uma mesma empresa.





Walter morreu aos 102 anos. A informação foi confirmada em nota nas redes sociais pela RenauxView, empresa para qual o idoso dedicou 86 anos de sua vida. A causa da morte não foi informada.





''A partida de Walter deixa um grande vazio em nosso cotidiano'', lamentou. ''Durante seu extenso período conosco, ele colaborou com todos os diretores que passaram pela organização, estabelecendo negócios e amizades em praticamente todos os estados do Brasil'', disse a empresa.





Oito décadas na mesma empresa





O homem, natural de Brusque (SC), trabalhava na loja de tecidos desde os 15 anos. Ele pediu um emprego no local em janeiro de 1938 e começou como empregado de expedição, trabalhando com etiquetagens e mudou quatro vezes de cargo.





Walter já recebeu salário na companhia em nove moedas correntes diferentes. "O hábito de vir para cá é tão grande que ele já foi ao mercado em um sábado ou em uma festa no domingo, entrou no carro, saiu dirigindo e quando viu estava no portão da empresa", contou o gerente de marketing, Roberto Sander.

Aos 98 anos, ele até chegou a fazer home office. Em 2020, por estar dentro do grupo de risco na pandemia da Covid-19 precisou trabalhar remotamente. "Fizeram questão de que eu ficasse em casa e fui obrigado a ficar mais de um ano. Foi muito difícil. Não saía", relatou.





Em entrevista ao UOL há dois anos, ele disse que não planejava se aposentar. "Eu trabalharei enquanto puder. Ainda sou muito forte, apesar de alguns problemas de circulação, a minha cabeça funciona bem", afirmou.





"Se você não tem um motivo para se levantar da cama, você vai ficar dormindo. É o trabalho que nos mantém vivos", disse Walther Orthmann, gerente comercial.