A Polícia Civil de Goiás indiciou o empresário Paulo Antônio Herberto Bianchini pela morte de Dayara Talissa Fernandes da Cruz, 21 anos, em Orizona, no sul de Goiás

A Polícia Civil de Goiás indiciou o empresário Paulo Antônio Herberto Bianchini pela morte de Dayara Talissa Fernandes da Cruz, 21 anos, em Orizona, no sul de Goiás. A jovem teve o corpo enterrado em uma fazenda. A ossada foi encontrada enterrada a 5 metros de profundidade três meses depois, em estado avançado de decomposição, o que impossibilitou determinar a causa da morte.

A investigação apontou que o investigado contou com a ajuda de um funcionário. Segundo a polícia, o crime foi motivado por violência de gênero e ocorreu após uma briga por R$ 86 mil. O suspeito alegou ter transferido esse valor para a conta de Dayara, que o utilizou para fins pessoais. Esse gasto teria levado ao término do relacionamento em outubro de 2023.





"Concluído ontem o inquérito policial do feminicídio da Dayara Talissa e indiciados dois investigados pela morte dela (feminicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual); homicídio qualificado pelo motivo fútil, dissimulação e feminicídio (artigo 121, § 2°, II, IV e VI), ocultação de cadáver (artigo 211) e fraude processual (artigo 347)", disse a Polícia Civil, em nota enviada ao Correio.

Dayara desapareceu em 10 de março deste ano, em Orizona. Segundo a Polícia Civil, o suspeito registrou o desaparecimento dela no dia 25 do mesmo mês. O delegado responsável pelo caso identificou contradições no depoimento de Paulo, levando a polícia a considerá-lo suspeito de homicídio, ocultação de cadáver e falso testemunho.