Policiais penais prenderam nesta quarta-feira (31), em Barra Mansa, no Sul Fluminense, Igor Luiz dos Santos, de 25 anos. Foragido do sistema prisional e gerente do tráfico de drogas na cidade, o preso estava escondido embaixo de um sofá na sala da casa.

Igor, que havia sido preso em 2021 por tráfico de drogas, teve direito ao benefício da saída temporária e não voltou mais. Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), onde fora condenado a uma pena de dez anos de reclusão.

Os policiais chegaram até Igor Luiz através de informações do Disque Denúncia.