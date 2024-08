SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 21 anos foi preso fingindo que estava com o braço quebrado para transportar cocaína no gesso em Mato Grosso do Sul.





Suspeito era passageiro de veículo com placa da Bolívia que trafegava na BR-262, em Terrenos. O carro foi parado por equipes da Polícia Rodoviária Federal na noite da terça-feira (30).





Policiais questionaram sobre a situação do braço do homem, que confessou que levava a droga escondida. Ele disse foi contratado para levar a droga de Miranda (MS) a Campo Grande.





Dois quilos de pasta base foram retirados do "gesso falso". O homem informou que tinha pegado carona no veículo e que os outros ocupantes do carro não tinham qualquer relação com a ocorrência.





Homem foi levado à delegacia da Polícia Federal em Campo Grande. A identidade dele não foi divulgada e o UOL não conseguiu contato com a defesa dele até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.