Suspeito morreu no banco da frente do passageiro; o outro ficou ferido

Um criminoso morreu na noite desta terça-feira, 30, após uma perseguição pelas ruas de Vila Isabel, Tijuca e Grajaú, no Grajaú, bairro da Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, o bandido, que estava com um comparsa, atirou nos agentes do 6º BPM (Tijuca) na esquina da Rua Borda do Mato com a Rua Gurupi. Eles saíam do Morro dos Macacos para realizar roubos de carro.

Com o criminoso morto, os policiais apreenderam uma submetralhadora, uma pistola calibre 40 e um bloqueador de sinal.

Armamento e celulares apreendidos com os dois suspeitos perseguidos pela PM do RJ PMRJ/Divulgação

Ainda segundo informações da Polícia Militar, o comparsa conseguiu fugir e se escondeu em um restaurante na Rua Grajaú. Pouco tempo depois, ele foi capturado pelos agentes. Ele estava ferido e teve que ser encaminhado para o hospital.