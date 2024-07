Criminosos incendeiam barricadas em reação à operação do Bope na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 14º BPM (Bangu) realizam uma megaoperação na Vila Aliança, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (30).

Na tentativa de impedir a ação dos militares, criminosos incendiaram barricadas e atiraram contra os agentes. Pelo menos seis carros blindados foram mobilizados para a região.





Os bandidos, neste tipo de situação, também costumam sequestrar ônibus e caminhões para interditar ruas. Por medida de segurança, os coletivos não estão passando pela Vila Aliança.



Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre presos ou feridos. A operação tem objetivo de combater o tráfico de drogas e roubos de veículos nessa localidade.



Moradores da Vila Aliança estão assustados com tanta violência na região. Pelas redes sociais, foram compartilhados imagens do cenário de guerra no bairro.