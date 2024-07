Uma mulher foi presa, nesta segunda-feira (29/7), por explorar sexualmente a enteada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu em 2012. Segundo a Polícia Civil, enquanto o pai da menina dormia, sob efeito de remédios controlados, a madrasta cobrava R$ 50 do vizinho para ele manter relações sexuais com a enteada.

A vítima que sofre de deficiência mental e tinha, na época, apenas 14 anos. Após as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher de Belford Roxo, os agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam a acusada.

Ela foi condenada a 7 anos de reclusão em regime fechado. Os nomes dos envolvidos, nesse caso, não foram divulgados para proteger a vítima, que atualmente tem 26 anos.

Dados do Instituto de Segurança Pública indicam que mais de 8 mil pessoas sofreram abuso sexual no ano passado no Estado do Rio. Desses crimes, 3.540 foram praticados contra crianças que tinham até 13 anos. Para denunciar qualquer tipo de abuso contra pessoas vulneráveis basta ligar para o Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.