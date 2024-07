Motorista de aplicativo é baleado no pescoço

Um motorista de aplicativo foi baleado no pescoço, na manhã desta segunda-feira (29/7), em um tiroteio na Estrada do Quitungo, em Braz de Pina, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Também há relatos de confronto em Vila da Penha, Cordovil e Penha.