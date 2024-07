Uma mulher identificada como Maria José de França do Nascimento, de 66 anos, foi baleada no pulmão durante um tiroteio no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Ela foi socorrida e levada para a UPA de Santa Luzia e, em seguida, transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres. No boletim divulgado neste domingo (28/7) , o estado de saúde de Maria José constava como estável.

Além dela, no mesmo dia, na última sexta-feira (26/7), outro morador da região, identificado como Romildo Martins de Barros, de 51 anos, foi baleado no pescoço Ele foi operado pela equipe de neurocirurgia e segue em estado grave no CTI, sem previsão de alta.