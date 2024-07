Formada em Comércio Exterior e Design de Interiores, Jaque Renata começou a investir na vida acadêmica muito cedo. Aos 18 anos, ela foi para Londres, no Reino Unido, para aprender inglês. Ela também tem curso de comissária de bordo. Apesar de tantas profissões, ela decidiu investir em algo totalmente diferente. Hoje, ela é influenciadora e cria conteúdo sensuais para o Privacy, plataforma de conteúdo adulto por assinatura.





Para ter acesso às fotos e vídeos, é preciso desembolsar R$ 65 por mês. Natural de Balneário Camboriú, Santa Catarina, antes de tomar a decisão, Jaque viajou por várias partes do mundo, trabalhando em um cruzeiro. “Eu visitei a Singapura, Islândia, Finlândia, Noruega, Israel, Turquia, Austrália, África, Oceania. Viajei o mundo, estudei muito. Eu sou uma nerd disfarçada de gostosa”, disse, bem-humorada.





Mas tantas viagens e estudos não traziam a realização profissional. Então, durante a pandemia, ela resolveu apostar no conteúdo on-line. Jaque não começou com as postagens sensuais, mas sim com conteúdos de blogueiras tradicionais. ““Eu parei com os projetos e fui para a internet. As empresas começaram a me procurar para fazer divulgação de marcas – shampoo, estética, roupa, moda”, relatou.





Jaque se encontrou. “E eu vi que aquilo tinha muito a ver comigo, porque eu sempre fui muito exibida, sempre fiz muitas fotos, muitos vídeos. Então, eu me redescobri como modelo e influencer”, declarou. Os seguidores foram crescendo e, cada vez mais, seus fãs queriam saber (e ver mais sobre ela).

Foi então que ela decidiu criar um perfil no Privacy. “Tem uma Jaque Regina antes e depois da Privacy, mudou demais. Agora me sinto mais mulher, mais confiante. Não é só o meu corpo, eu consigo compartilhar meu estilo de vida com os meus seguidores. É um espaço sem julgamento”, disse, alegre. Além das fotos sensuais, ela também compartilha conteúdo fitness.





Com o dinheiro que vem ganhando com os posts, ela investe em abrir novos negócios, em projetos na área da saúde e boa forma, lingerie e biquínis. “Sucesso não é a quantidade de dinheiro que você faz, são os sonhos que você realiza no caminho. Tenho muitos outros sonhos, mas até agora já realizei vários. Então, eu acredito que sou uma mulher de sucesso”, declarou.