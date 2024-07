A influenciadora Tainá Medeiros morreu aos 34 anos, na última quarta-feira (24/7). A notícia foi divulgada pelo perfil “Amor Mamar”, que geria Tia Tai, como era chamada. A causa da morte não foi relevada.





"Aprouve a Deus tomar para si a nossa Tai. Esposa, mãe, filha, amiga, empresária. Uma mulher cheia de fé, de valores eternos e de uma bondade sem medida. Foram tantos a quem ela estendeu a mão e enxergou além, com seu olhar que refletia a beleza do mar e exalava compaixão. Ficaram as melhores lembranças: de um sorriso aberto, de um abraço acolhedor e do seu legado: o amor pelos seus. Descanse em paz, Tai. Com amor, sua eterna equipe Amor Mamar. * 30/09/1988 + 24/07/2024", dizia o post.

Leia: professores universitários são mortos a tiros durante assalto em hotel





Além dos conteúdos nas redes sociais, a influenciadora, que também era enfermeira, prestava serviços para gestantes, puérperas e bebês, como cursos, consultoria de amamentação, furo na orelhinha e laserterapia para tratamento de fissuras mamárias. Tainá era casada e tinha uma filha de 6 anos, Liz. Segundo o jornalista Gustavo Negreiros, da Rádio 96 FM Natal (RN) a causa da morte teria relação com uma gravidez complicada.

Dois dias antes da morte, a página publicou um aviso de que Tainá “precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico de urgência”, suspendendo os atendimentos e pedindo compreensão. "Orem pela minha recuperação. Agora preciso me cuidar, mas em breve estarei melhor para cuidar de vocês, se Deus quiser", dizia o post.





Enfermeira de formação, Tainá era natural de Serra Negra, no Rio Grande do Norte. Ela deixou a casa dos pais aos 17 anos de idade para estudar e concluiu a graduação em 2011. Ela chegou a ser enfermeira concursada, mas sempre contava que seu espírito empreendedor já estava ali. Seu primeiro trabalho foi vendendo bijuterias.

Quando Liz nasceu, Tainá teve vontade de ajudar outras mulheres e criou seu perfil na internet. Um ano depois, com o sucesso online, ela pediu exoneração do hospital em que trabalhava para se dedicar ao conteúdo e serviços relacionados à maternidade.