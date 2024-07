Ainda em atendimento no prédio da OAB-DF, atingido por incêndio na manhã deste sábado (27/7), o Corpo de Bombeiros Militar do DF informou, através de nota, que duas vítimas foram resgatadas do terraço do prédio pela aeronave da corporação.

Segundo os militares, as pessoas resgatadas não tinham ferimentos graves e foram encaminhadas para unidades de atendimento devido à inalação de fumaça. Uma pessoa foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos nos pés.





A assessoria do Conselho Federal da OAB informou que havia cinco pessoas no prédio e todos saíram em segurança, alguns resgatados pelos bombeiros e outros por conta própria.

Os bombeiros informam que, no momento, o fogo está controlado e o combate ao incêndio continua em andamento. Os militares atuam fazendo o rescaldo, ventilação tática e inspeção em toda a edificação e ressalta que todo o trem de socorro permanece no local.

O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti se manifestou através de nota:

"Lamentavelmente, um incidente nas obras de melhorias do Pleno iniciou um incêndio no prédio. Os bombeiros já entraram no local e estão percorrendo os andares. Ainda há muita fumaça, mas eles estão debelando os focos de incêndio. O mais importante é a saúde e a segurança dos colaboradores e isso foi assegurado. Nenhum ferimento grave nem risco de morte".

Entenda o caso

Um incêndio atingiu o edifício-sede do Conselho Federal da OAB em Brasília, na manhã deste sábado (27/7).

Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, o fogo teve início no 3º andar, mas a fumaça se espalhou pelo prédio, dando a impressão de que o incêndio ocorreu no último andar. O 3º andar, que abriga o Plenário da entidade, está passando por obras de melhorias.

O controle das chamas foi iniciado pela brigada de incêndio do Conselho Federal da OAB e em seguida, o trabalho foi assumido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A perícia será realizada para apurar as causas do incêndio.