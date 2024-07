Uma câmera de segurança registrou um acidente envolvendo um Porsche em alta velocidade e uma moto na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (29). O motociclista, Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, morreu no local.



O vídeo mostra o carro arrastando a moto em sua dianteira e, em seguida, ambos batendo contra um poste.



O acidente foi aconteceu após perseguição provocada por uma briga de trânsito. O motorista do Porsche, que ainda não foi identificado, prestou depoimento no 11º Distrito Policial de São Paulo, em Santo Amaro, após ter sido submetido a um exame toxicológico no Instituto Médico Legal (IML).



Revoltado, Alex Russo Figueiredo, pai do motociclista, confrontou o motorista quando ele era conduzido á delegacia.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal. O advogado da vítima disse que pretende solicitar a prisão do motorista, alegando que as imagens comprovam a alta velocidade do veículo.



Em nota, a SSP confirmou que a perícia foi acionada e que mais detalhes serão fornecidos ao término do boletim de ocorrência.