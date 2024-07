Policiais militares do 12º batalhão foram recebidos a tiros por criminosos que estavam saindo da comunidade do Viradouro, no bairro Santa Rosa, em Niterói, no Rio de Janeiro, neste domingo (28).

Houve perseguição pela Avenida Doutor Mário Viana, onde os bandidos estavam em um Honda Civic. O motorista perdeu a direção, bateu em um poste e o carro pegou fogo. O condutor morreu baleado e outros dois ocupantes feridos foram encaminhados ao Hospital Azevedo Lima.

Um fuzil e um rádio comunicador foram apreendidos.

Moradores informaram que o motorista morto não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Ele teria dado carona a um criminoso que saía do baile funk.A delegacia de homicídios está investigando o caso.