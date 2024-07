Um caminhão carregado com bois pegou fogo nesta quinta-feira (25) na Avenida São Luiz, em Cáceres (MT). O veículo seguia para um frigorífico em Várzea Grande, onde os animais seriam abatidos. A fuga dos bois foi filmada por moradores locais.



Motorista e ação dos moradores



De acordo com informações do jornal O Globo, o motorista conseguiu sair do caminhão antes que as chamas se espalhassem completamente, escapando ileso. Ele, com a ajuda de pessoas que passavam pelo local, abriu a gaiola do caminhão, permitindo que alguns bois escapassem.



Um caminhão carregado com bois pegou fogo nesta quinta-feira (25) na Avenida São Luiz, em Cáceres (MT). O veículo seguia para um frigorífico em Várzea Grande, onde os animais seriam abatidos. A fuga dos bois foi filmada por moradores locais.

Leia: sargento da PM é morto com mais de 100 tiros de fuzil



Intervenção do Corpo de Bombeiros



O Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar ao local, o incêndio já estava quase sob controle, graças à intervenção de um caminhão pipa que estava próximo e ajudou a extinguir as chamas. O caminhão ficou parcialmente destruído e alguns bois ficaram feridos por conta do incidente.

O trânsito na Avenida São Luiz foi parcialmente interrompido para a segurança e manejo da situação.