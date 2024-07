Uma mulher, de 45 anos, foi estuprada na noite dessa quinta-feira (25), por volta de 21h30, quando estava no Parque Guilherme Lage, na Rua Lídia 1, no Bairro Pirajá, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo informações da Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, após o crime, a vítima estava consciente e com diversos ferimentos pelo corpo.

Em relato, a vítima disse que estava dentro do parque, onde foi atacada por um homem pardo, careca e trajado com a camisa do Atlético-MG. Ela entrou em luta corporal com o autor e, em dado momento, chegou a ferir o agressor com uma mordida no dedo.

Mesmo assim, não conseguiu se livrar do homem, que, segundo depôs a vítima, tirou as roupas dela e a estuprou. Em seguida, o autor golpeou a vítima diversas vezes na cabeça com uma pedra, causando um traumatismo craniano. A mulher afirmou que fingiu de morta para conseguir se salvar. Ao acreditar que havia matado a vítima, o autor fugiu a pé do local.

Quando viu que o agressor não estava mais no local, a mulher procurou por ajuda. Andando com dificuldade e sem roupas, ela encontrou uma base da Guarda Municipal na região. O Samu foi acionado e levou a vítima para o Hospital Odilon Behrens.

O autor do crime foi visto pela última vez nu, com um dos dedos machucados, correndo, atravessando o Anel Rodoviário. Segundo a PM, ele entrou no aglomerado do Bairro São Gabriel e não foi mais visto.

Não há outras informações do paradeiro do estuprador.