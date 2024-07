Um técnico de futebol, de 50 anos, de Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, foi acusado do crime de estupro de vulnerável contra um adolescente, de 13. A vítima esteve na delegacia acompanhada dos pais nessa quarta-feira (24/7).

Conforme registrado no boletim de ocorrência, o adolescente contou que o abuso teria acontecido nessa terça (23/7) durante uma viagem a outra cidade, não especificada no registro policial, para participar de um campeonato.

Instalados em uma escola municipal, os jogadores dormiam em uma das acomodações improvisadas, quando o treinador, conforme o depoimento da vítima, colocou um colchão ao lado e se deitou, justificando que precisava conversar com o atleta sobre futebol.

O adolescente disse que, mais tarde, acordou ao sentir que alguém tocava suas nádegas. Ao virar-se, flagrou o treinador, momento em que segurou o braço dele e gritou dentro do alojamento. A própria vítima acendeu a luz, quando recebeu suporte do técnico de outra equipe.

Em outro ambiente dentro do colégio, ele ligou para os pais pedindo que fossem buscá-lo. Ainda de acordo com o registro da PM, a mãe do adolescente passou mal ao receber a notícia. Ela relatou à polícia que encontrou o filho “nervoso e chorando”, além de ter pedido para sair logo do local. Segundo contou a mãe, após ir até o espaço onde o filho dormia, encontrou uma faca e uma tesoura embaixo do colchão do treinador.

O suspeito fugiu do local, segundo informado pelo organizador do evento, e não havia sido localizado até o fechamento da reportagem. A Polícia Civil instaurou inquérito na delegacia de Além Paraíba.