A data será comemorada anualmente no dia 9 de março, também Dia Mundial do DJ.

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), sancionou a Lei Nº 11.727 que institui o Dia Municipal do DJ. A data será comemorada anualmente no dia 9 de março, também Dia Mundial do DJ.





O decreto foi sancionado nessa quarta-feira (24/7) e a normativa tem origem no Projeto de Lei nº 910/24, de autoria do vereador Wilsinho da Tabu (Podemos). Para o vereador, essa data celebra os DJs como “curadores de cultura e promotores de inclusão social, que elevam a atmosfera de nossos eventos e enriquecem a experiência cultural da cidade”.

Leia também: Alcione se rende ao funk e aceita parceria com DJ mineiro





Wilsinho também justifica que a valorização desses profissionais faz com que a capital mineira se afirme como centro de inovação e criatividade e se fortaleça como cenário artístico local e internacional.





“Os DJs são peças fundamentais na indústria criativa e no turismo, contribuindo significativamente para a economia local. Eles não apenas entretêm, mas também educam musicalmente a população, promovendo a diversidade e dinamismo cultural”, afirma o vereador na justificativa do projeto de lei.

Leia também: Beyoncé doa R$ 150 mil em bolsas de estudo para Universidade da Bahia





O DJ belo-horizontino Gabriel Contin Michetti, conhecido pelo nome artístico Gacco, apoia essa iniciativa justamente por esses quesitos de incentivo à cultura e de inclusão social.

“Quanto mais promovermos ações culturais envolvendo movimentos artísticos, vamos melhorar a questão da inclusão social, até para muita gente que não tem condição. A música acaba abrindo a porta nesse ponto”, diz. Gacco acredita que a capital mineira tem uma boa estrutura para receber e formar novos DJs.





Leia também: Estreia em BH "O mal não existe", novo filme do diretor de "Drive my car"

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice