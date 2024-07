crédito: Divulgação / Via Nascentes

A concessionária Via 040 é a que mais faturou em 2023, somando uma receita de mais de R$450 milhões

Minas Gerais tem 39 praças de pedágio espalhadas por seus mais de 586 mil km² de extensão. Com sete contratos de concessão em vigor, os valores das tarifas são diversos e, os motoristas que vão viajar pelas rodovias mineiras, devem estar atentos ao preço de cada parada. Por isso, o Estado de Minas listou os cinco pedágios mais caros.

BR-040, Simão Pereira (MG)- R$ 14,50 BR-116, Laranjal (MG) - R$ 13,30 BR-040, Belo Horizonte a Juiz de Fora (MG) - R$12,70 BR 116, São Francisco da Glória (MG) - R$ 10,90 BR-116, Engenheiro Caldas (MG) - R$ 9,80





A tarifa mais barata das rodovias mineiras é na BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo, custando R$ 2,90 para carros. Dessa forma, para ir à capital paulista saindo da capital mineira, e retornando, o motorista desembolsa ao todo R$ 46,40. Para veículos maiores, de até seis eixos, o valor é de R$ 278,50.





O cidadão que está de carro e irá trafegar na BR-040, saindo de Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro, gasta mais. O condutor passará, a partir do dia 6 de agosto, a desembolsar R$ 164, ida e volta.





De acordo com dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) obtidos pelo Estado de Minas, a concessionária Via 040 é a que mais faturou em 2023, somando uma receita de mais de R$ 450 milhões.