Um homem agrediu uma mulher que andava em uma calçada localizada no Bairro Santa Rosa, em Sete Lagoas, município na Região Central de Minas Gerais. A violência foi flagrada, por câmeras de segurança, nessa terça-feira (23/7). Diante da repercussão do vídeo nas redes sociais, outras mulheres disseram que foram vítimas de agressões do mesmo indivíduo.





As imagens mostram o homem dando ré em uma caminhonete para alcançar a mulher que passava na calçada. Em seguida, ele desce do veículo e a agarra pelos braços, a mulher grita desesperadamente para que ele tire as mãos dela.





O homem tenta carregar a vítima, mas não consegue e começa a arrastá-la pelos cabelos em direção ao carro. Ele abre a porta do veículo e, enquanto tenta colocá-la à força, grita para ela entrar.

Leia também: Com faca nas mãos, marido ameaça tirar filho da barriga da mulher grávida





A mulher resiste e consegue se desvencilhar, mas o homem a segue pelo passeio. O vídeo termina com eles discutindo na calçada.





De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foi instaurado um inquérito para apurar a denúncia de lesão corporal e a vítima, de 31 anos, manifestou interesse em requerer medidas protetivas de urgência. O caso está a cargo da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Sete Lagoas.

Veja o vídeo





Repercussão





O vídeo que flagrou a agressão viralizou nas redes sociais. Nos comentários, usuários alegam conhecer o homem e relatam que ele é conhecido por agredir outras mulheres e andar armado.





O Estado de Minas conversou com duas pessoas, que preferiram não se identificar, por segurança, que seriam próximas de vítimas de um homem que supostamente seria o do vídeo. “Ele já me ameaçou e já me agrediu também, mas infelizmente a polícia não conseguiu pegar ele”, diz a pessoa que teria sido vítima de violência há um ano, ela conta que registrou boletim de ocorrência contra ele.

Leia também: Grande BH: morte de travesti foi motivada por drogas, diz PCMG





A outra pessoa ouvida pela reportagem conta que uma familiar já foi companheira dele e passou por uma série de agressões e ameaças. Segundo ela, outros membros da família também foram vítimas, inclusive sob a mira da arma que o homem supostamente possui.