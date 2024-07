Após uma sessão de quase duas horas de agressões e ameaças, inclusive a de retirar o próprio filho da barriga da esposa grávida, um homem foi preso nessa quarta-feira (24/7), em Patos de Minas. Ele ainda agrediu a enteada de 6 anos.

O caso aconteceu no bairro Jardim Esperança, na cidade do Alto Paranaíba. De lá partiu uma denúncia para a Polícia Militar de que um homem perseguia uma mulher com uma faca pelas ruas do bairro. A polícia encontrou a mulher, sem o homem em seu encalço.

Nervosa, ela contou que o marido era quem estava atrás dela. Ele é usuário de drogas e houve uma briga entre os dois por motivo fútil. A partir daí, ele passou a agredi-la com socos e tentativas de estrangulamento. Em determinado momento, o homem buscou uma faca e fez ameaças de morte, inclusive colocando a faca no pescoço da esposa grávida.

A certa altura das quase duas horas de terror, o homem afirmou que iria abrir a barriga dela com a faca e retirar a criança que ela está esperando. A vítima está grávida de três meses e o bebê é do agressor.

A mãe ainda contou que sua filha de seis anos, ao vê-la apanhando, tentou defendê-la, mas o criminoso chutou a criança para tirá-la de perto da mãe. Mãe e filha só conseguiram escapar pulando pela janela e correndo pela rua em busca de ajuda de vizinhos.

Não satisfeito, o agressor ainda tentou alcançar mãe e filha, mas como a situação chamou a atenção de muitas pessoas, ele fugiu.

Entretanto, como uma denúncia foi feita a PM, os militares conseguiram encontrar o marido não muito longe dali e fez a prisão. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.