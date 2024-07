A Polícia Civil, de Frutal, no Triângulo Mineiro, concluiu, nesta quarta-feira (24/7), as investigações sobre o assassinato de um homem de 29 anos, na zona rural daquela cidade, em 30 se junho passado. Quatro jovens, com idades de 18 e 19 anos, foram indiciados pelo crime e um adolescente apreendido por ato infracional por participação no crime.







Segundo os investigadores, o corpo da vítima foi encontrado, sem identificação. Em 1º de julho, eles conseguiram identificar a vítima, iniciando a investigação.





A partir da identificação, os policiais levantaram os últimos passos da vítima. Descobriram que ela estava, no dia do crime, numa festa, que aconteceu numa chácara, em companhia dos investigados.

Em trabalho conjunto com a Polícia Militar, dois dos suspeitos foram identificados e presos em flagrante. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil descobriu que outros dois homens, maiores de idade, estavam envolvidos.





Estes dois suspeitos permaneceram na situação de foragidos, até que se entregaram na delegacia. Os policiais fizeram a acareação dos investigados e reprodução simulada dos fatos.





Exames apontaram que a vítima morreu em decorrência de politraumatismo contundente, tendo sofrido várias lesões externas e internas, como ruptura do coração e fígado, tamanha a brutalidade dos golpes sofridos.