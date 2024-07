O motivo das alterações são as obras de revitalização da Via Permanente do Metrô BH

O tempo de intervalo de circulação dos trens do Metrô BH irá aumentar no próximo sábado (27/7) e domingo (28/7). O motivo são as obras de revitalização da Via Permanente. Com isso, nos dois dias as viagens serão ofertadas a cada 20 minutos.





De acordo com a concessionária que administra o Metrô BH, a mudança no horário de circulação tem objetivo de possibilitar o andamento das obras de revitalização da via. O Metrô BH ainda informou que, quando concluída, as obras devem aumentar o conforto das viagens de forma a diminuir a trepidação e o ruído.





As obras começaram em novembro de 2023 e alguns trechos já foram concluídos em março de 2024. Sendo os quatro trechos entre as Estações Eldorado e Calafate. Ainda de acordo com o Metrô BH, a previsão para encerramento das obras é março de 2027.

Leia também: Cidade de MG registra menor temperatura do país nesta quinta





Horário habitual





O Metrô BH funciona de domingo a domingo, das 5h15 às 23h, e altera os intervalos de circulação dependendo do dia e horário. Nos dias úteis, o intervalo entre as viagens é de 7,5 minutos em horário de pico e 15 minutos nos demais horários.





Aos sábados, os trens circulam com intervalo de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Já nos domingos e feriados, os intervalos são de 15 minutos durante todo o dia.





O horário de pico nos dias de semana é das 6h às 8h30 durante as manhãs. Já nas tardes, o horário de pico é das 16h30 às 19h.