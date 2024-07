Um acidente entre duas carretas complica o trânsito nesta manhã de quinta-feira (25), na BR-381, no km 579, em Carmópolis de Minas, cidade da Região Oeste de Minas.

Segundo a concessionária Arteris, o acidente aconteceu por volta das 5h, no sentido Belo Horizonte. O congestionamento às 7h chegava a 8 km de fila. A faixa da direita ainda segue interditada para atuação das equipes em acidente.

Vídeo que circula nas redes sociais mostram que a cabine do caminhão vermelho ficou destruída com o impacto da batida. Já a carga do outro caminhão ficou espalhada na pista.

Matéria em atualização