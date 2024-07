Um trecho da Rodovia MGC-262 será interditado por 4h na tarde desta quinta-feira (25/7). A interdição acontece para a detonação de rochas entre os quilômetros 247 e 252 da rodovia, trecho entre Caeté e Barão de Cocais, ambas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), o serviço faz parte de obras de pavimentação, implantação e restauração da via. Com isso, o trânsito ficará interrompido nos dois sentidos entre as 13h e 17h de hoje para a detonação de rochas.





O motorista que pretende passar pela região deve escolher uma rota alternativa conforme orienta o DER-MG. A indicação do departamento é que os condutores sigam pela BR-381. Além disso, o DER-MG também pede que os motoristas redobrem a atenção enquanto trafegam pela MGC-262 neste período.





Ontem, outra detonação de rocha interditou uma rodovia pela tarde na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na ocasião, foi a BR-381 que ficou interditada. A paralisação durou 3h, e interditou trecho no trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, altura do km 379 da rodovia.