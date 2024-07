Trecho da BR-381 vai ser interditado após as 13h

A BR-381 será interditada por 3 horas nesta quarta-feira (24), em ambos os sentidos, para detonação de rocha no trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, altura do km 379.

Segundo a construtora Vale Verde, as explosões estão marcadas para a partir de 13h. A recomendação é que motoristas evitem o trecho.

Além da BR-381, haverá outros dois pontos de bloqueio. Uma próximo à comunidade Passa Dez e outra na Avenida do Contorno, em São Gonçalo do Rio Abaixo.