Motos bateram no corredor formado entre veículos maiores na rodovia

Um jovem que faria 23 anos nesta quinta-feira (25/7) morreu vítima de um acidente envolvendo duas motos e uma carreta carregada com óleo vegetal, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A sogra dele faleceu da mesma maneira. Um motociclista saiu ileso.



O caso aconteceu na BR-365, no perímetro urbano da cidade, nessa quarta (24/7). O jovem faleceu na manhã desta quinta, no hospital.

A moto em que estavam genro e sogra bateu em uma motoneta quase parada no corredor que se formou entre vários caminhões e carretas, no trecho próximo à chamada Ponte do Vau, sobre o Rio Uberabinha.





Ambas as motos caíram, sendo que as duas vítimas rolaram por baixo dos pneus da carreta. O motorista não viu que os dois estavam ali, quando foram esmagados. Ele precisou ser avisado do que havia ocorrido.





O outro piloto precisou apenas se levantar do chão, mas tanto ele quanto o motorista ficaram assustados com a situação.





Bombeiros e policiais militares e rodoviários federais se espantaram quando, no momento da perícia, os documentos das vítimas foram recolhidos e descobriram que o jovem piloto fazia aniversário no dia de sua morte. A sogra dele tinha 43 anos.





O trânsito no trecho da BR-365 entre os bairros Dona Zulmira e Daniel Fonseca ficou lento durante quase toda a manhã desta quinta, sendo liberado perto do início da tarde.