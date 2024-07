Príncipe William, Duque de Gales: O primogênito do Rei Charles e primeiro na linha de sucessão

Você sabia que o príncipe William, da Inglaterra, recebe salário para ser titular do Ducado da Cornualha? Pois a informação pegou muitos internautas de surpresa nesta semana. Somente no ano passado, o monarca de 42 anos recebeu US$ 30 milhões (o que corresponde a aproximadamente R$ 141 milhões).

O Ducado da Cornualha é um título e propriedade que William herdou após seu pai, o Rei Charles 3º, de 75 anos, assumir o trono. O Ducado tem o objetivo de fornecer fundos ao herdeiro do trono (fundo é avaliado em US$ 1 bilhão, aproximadamente R$ 4,7 bilhões).

Essa verba cobre as "atividades oficiais, beneficentes e privadas" do Príncipe William, Kate Middleton e seus três filhos, Príncipe George, 10, Princesa Charlotte, 8, e Príncipe Louis, 5.