Duas semanas depois de sofrer um grave acidente, o pedreiro Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos, atingido por uma estaca de madeira na cabeça, enquanto trabalhava em uma obra em Mangaratiba, recebe alta do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, nesta quarta-feira (24).



Vitor passou por cirurgia para a retirada da estaca e surpreendeu a equipe médica. Ele fala dessa recuperação: “Um milagre. Só tenho a agradecer aos médicos, a Deus e a todos que me deram a melhor assistência. Daqui para frente é só melhoria”.

A mãe de João Vitor também agradeceu o cuidado que o hospital teve com o filho: “Cuidaram do Vitor com carinho e nos receberam também com todo carinho, eu agradeço também ao hospital”.

Vitor e sua mãe, que agradeceu o cuidado dos médicos com o filho Reprodução / Super Rádio Tupi

Em entrevista a Super Rádio Tupi, Vítor Soares contou que agora só pensa no almoço especial que a mãe vai fazer para ele: arroz, feijão, bife acebolado, batata frita e farofa.