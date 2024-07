SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois passageiros foram presos no Aeroporto Internacional do Recife com 214 cápsulas de cocaína dentro do estômago.





O homem, de 21 anos, e mulher, de 32, tentavam embarcar para a Europa. Prisão ocorreu no dia 22 de julho, por volta das 22h, durante os trabalhos de fiscalização de rotina da Polícia Federal.





Eles haviam sido impedidos, no setor de imigração, de entrar em Lisboa. Ao desembarcarem no Recife, foram encaminhados à sala da Polícia Federal no aeroporto. Segundo a PF, os dois começaram a se contradizer em suas respostas. Inicialmente, disseram que eram casados e estavam indo passar a lua de mel na Europa, porém não tinham nenhum vínculo amoroso. Agentes notaram que eles estavam nervosos, inquietos e impacientes.





Dupla confessou que transportava a droga no estômago. Ela estava com 114 cápsulas e ele com 110. A mulher é natural de Fortaleza o homem de Paragominas (PA). O nome dos presos não foi divulgado, por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa deles. O espaço segue aberto para manifestação.

Destino final da droga seria a Inglaterra. O homem e a mulher contaram em conversa informal que receberiam R$ 15 mil pelo transporte. Eles não deram maiores detalhes de quem havia lhe repassado o entorpecente e a quem entregaria.





Cada cápsula possui aproximadamente 12 gramas. No total, eles carregavam dentro do corpo 2,6 kg de cocaína. O risco de se levar cápsulas de cocaína no estômago é muito grande, caso uma cápsula se rompa pode levar imediatamente a uma overdose resultando na morte da pessoa.

Os passageiros foram presos em flagrante e encaminhados a um hospital público do Recife. Dupla permanece internada para os procedimentos médicos de expulsão das cápsulas de cocaína de seus organismos. Segundo a PF, já foram expelidas 120 cápsulas, faltando ainda 94 cápsulas serem retiradas.





Ambos foram autuados pela prática do crime de tráfico internacional de drogas. Caso sejam condenados poderão pegar penas que variam de 5 a 20 anos de reclusão.





Além da droga também foi apreendido dois aparelhos celulares, 60 libras, 400 euros e R$ 195. Os presos passarão por audiência de custódia. Caso sejam confirmadas suas prisões preventivas irão ser encaminhados para os respectivos sistemas prisionais.