A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 80 kg de maconha na BR-381 durante uma ação de combate ao crime na noite desta quarta-feira (17/7). A droga vinha do Guarujá, no litoral paulista, e tinha como destino a cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais.

Na altura do km 900 da rodovia, os policiais ordenaram a parada de um Hyundai HB20, que era conduzido por um homem de 24 anos. O suspeito estava acompanhado do irmão, de 26. Durante a revista, foram localizados 102 tabletes de maconha, o que corresponde a 79,35 kg, que estavam escondidos debaixo de roupas no interior do carro.

Segundo a PRF, o condutor afirmou que trabalha como motorista de aplicativo e aceitou uma "corrida". Ao chegar no local, um homem cancelou a viagem e ofereceu R$ 4,5 mil para transportar a droga até a cidade mineira.

Ambos foram presos e encaminhados para a Polícia Judiciária em Pouso Alegre, junto com a droga apreendida.