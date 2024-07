Um casal e o filho pequeno, de Frutal, no Triângulo Mineiro, morreram na manhã desta quinta-feira (18/7) em uma violenta colisão entre veículos, em rodovia do estado da Bahia. A família retornava para a cidade mineira de uma viagem ao Nordeste.





Segundo informações divulgadas pelo padre Rogério Consentino de Aguiar, Samylle estava grávida. Eles eram membros da pastoral da Igreja Nossa Senhora do Carmo. "Uma família maravilhosa e atuante na paróquia. Enzo era uma criança linda e meiga, um coroinha aplicado. O céu ganha uma família! Que Deus nos console! Só nossas orações para fortalecer a família e a todos nós!", lamentou o padre.





Por meio de suas redes sociais, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo também lamentou as mortes. "A Paróquia Nossa Senhora do Carmo está dilacerada! Deus chamou para a vida plena nesta manhã Daniel, Samylle e Enzo. Gratidão eterna por tudo que fizeram por nossa paróquia. Amamos vocês".



Luto oficial





O prefeito de Frutal, Bruno Augusto, decretou luto oficial na cidade nesta quinta-feira (18/7). "Notícia triste para Frutal. Em um grave acidente no estado da Bahia, morreu uma jovem família frutalense muito querida: o casal Daniel e Samylle (que estava grávida) e o filho Enzo. Decretei luto oficial. Meus sentimentos. E que Deus fortaleça os familiares e amigos".

Nota de pesar





A Escola Particular Vencer divulgou nota de pesar:





"O nosso querido aluno Enzo entrou para a família Vencer em 2024 e foi recebido na turma do 6° ano A, matutino.





Que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, traga alívio ao coração também de seus colegas, professores, colaboradores e família Vencer, que tiveram sua vida marcada pela presença alegre e acolhedora do Enzo.





O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido; um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam (Salmos 9:9-10)".