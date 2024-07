A Polícia Civil de Frutal identificou quatro suspeitos do assassinato do vendedor de loja de doces da cidade, Ronilton Reis de Moura, de 29 anos. O corpo dele foi localizado em uma pastagem no Residencial Waldemar Marchi 3, na tarde do último domingo (30/6). O trabalhador, natural de Entre Rios (BA), era conhecido devido ao seu bom atendimento aos clientes.