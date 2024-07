Um homem foi preso sob suspeita de assassinar um vendedor de loja de doces de Frutal, no Triângulo Mineiro, na noite dessa segunda-feira (1/7).

O corpo de Ronilton Reis de Moura, de 29 anos, foi localizado em uma pastagem no Residencial Waldemar Marchi 3, na tarde do último domingo (30/6). Segundo informações do registro policial, o corpo da vítima não tinha perfurações, mas havia alguns ferimentos na boca.

A prisão do suspeito, que ainda não teve a identidade divulgada, aconteceu após operação conjunta das polícias Civil e Militar de Frutal.

A motivação do crime ainda é desconhecida.

Centenas de moradores de Frutal lamentaram a morte de Ronilton, por meio de postagens nas redes sociais.

A vítima, natural de Entre Rios (BA), era reconhecida na cidade devido ao seu bom atendimento aos clientes da loja Ravena Doces.

“Nosso melhor vendedor do Ravena, carismático, educado, sabia atender como ninguém, não consigo acreditar tantos anos nos conhecemos, você além de vendedor, era amigo de todos... descanse em paz meu amigo...que Deus te dê um bom lugar tão lindo como seu coração”, disse uma das postagens.