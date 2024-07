Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma carreta atingiu ao menos duas motos e feriu um motociclista, de 21 anos, na tarde dessa segunda-feira (1º/7), na cidade de Raul Soares, na Região da Zona da Mata.





Em conversa com a Polícia Militar, o motorista da carreta, de 35 anos, disse que perdeu o controle da direção ao passar pelo quebra-molas no início da Avenida Elza Barcelar. Ele percebeu que a traseira da carreta balançou e derrubou as motocicletas que estavam estacionadas, além de atingir a vítima que estava ao lado do meio fio da avenida.





Quando os militares chegaram, o motorista estava prestando socorro à vítima, que teve ferimentos leves.





A carreta, carregada com material de construção, estava com a documentação regular e o motorista não tinha sinais de embriaguez. Ele foi liberado com a carreta para seguir viagem.