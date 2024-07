Uma cliente pagou a corrida de motocicleta com moedas de chocolate em Belo Horizonte e o vídeo viralizou nas redes sociais.

A situação inusitada foi gravada pelo motoboy Lucas Almeida, que relatou o caso no Instagram.

Como o motociclista explica, ele estava em viagem com a passageira à noite. A corrida ficou em R$ 11,88 e a moça, na hora do pagamento, deu diversas moedas de R$ 1 - duas, de chocolate.

Apenas depois do pagamento e de a moça já ter entrado no prédio que o motociclista notou que as moedas não eram dinheiro.

"Nós rodando num frio desse. Tem passageiro que é ordinário demais. Agora que eu fui ver. Vou é comer essas moedas aqui, uai", brinca.